2020-06-06T09:10:44+03:00
Общество

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "Если мы увидим попытку нажиться на паводке, будем жестко это пресекать"

Глава региона отметил, что оснований полагать, что вырастут цены на продукты, нет
Мария ПАШЕНКОВА
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РЖД на свой счет производит разгрузку товаров в Оленегорске и доставку до Мурманска. Фото: правительство Мурманской областиРЖД на свой счет производит разгрузку товаров в Оленегорске и доставку до Мурманска. Фото: правительство Мурманской области
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1 июня в Выходном рухнул мост, и Мурманск оказался фактически отрезан от страны, если говорить о железнодорожном сообщении. Построить новый мост планируют к осени, а до конца июня проложить альтернативную ветку, чтобы составы вновь пошли до областного центра.

Обрушение моста уже привело к тому, что в Европе на 20% выросли цены на уголь. А жители Мурманской области всерьез опасаются, что увеличится стоимость продуктов. Ведь раньше многие товары везли по железной дороге, так как это дешевле. Теперь же поставщики вынуждены перейти на автоподвод.

Однако губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что пока оснований полагать, что цены вырастут, нет.

- РЖД организовывают за свой счет разгрузку в Оленегорске и доставку товаров до Мурманска, и оснований полагать, что это повлечет рост цен, нет. Если мы увидим факт или попытку кого-либо нажиться на этом, безусловно, с привлечением антимонопольной службы и прокуратуры будем очень жестко реагировать, - отметил глава региона.

Однако на всякий случай мониторинг цен на товары все-таки проводится. Ранее сообщалось, что в Мурманской области есть нужный запас газа и мазута.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "Если мы увидим попытку нажиться на паводке, будем жестко это пресекать"
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