В Мурманске 33-летняя женщина ограбила пенсионерку возле магазина
В Мурманске посреди бела дня ограбили 75-летнюю пенсионерку. Преступление случилось возле магазина на улице Полярные Зори, где к пожилой женщине подошла незнакомка, вырвала у нее из рук сумку и пустилась наутек. В итоге бабушка осталась без телефона, документов, 8 тысяч рублей и очков. Ущерб составил 13,7 тысяч рублей. Пришлось обращаться в полицию.
- Вскоре оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемую грабительницу. Ранее не судимая 33-летняя мурманчанка призналась в содеянном. Похищенные деньги женщина потратила на личные нужды, а вот Документы, мобильный телефон и очки полицейским удалось вернуть законной владелице, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж". Ей грозит до 4 лет лишения свободы.
Напомним: у пенсионера из Никеля сосед украл больше 200 тысяч рублей, которые тот копил несколько лет. На похищенные деньги безработный мужчина себе купил телевизор, телефон и машину.
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