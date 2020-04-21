2020-04-21T16:11:37+03:00
Происшествия

Мошенница из Мурманска ограбила 88-летнюю пенсионерку, в квартире которой она латала крышу

Злоумышленница вырвала деньги из рук пожилой женщины и убежала
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Северянке светит до 4 лет лишения свободы.Северянке светит до 4 лет лишения свободы.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Недобросовестная работница попалась 88-летней мурманчанке, у которой протекла в квартире крыша. Пожилая женщина решила сделать ремонт, а знакомые посоветовали ей женщину-мастера, которая берет за свои услуги умеренную плату. К сожалению, рекомендации приятелей оказались провальными.

Придя к пенсионерке в очередной раз, мастер сообщила, что нужно выйти на улицу и расплатиться за доставленный цемент. Пенсионерка взяла 5 тысяч рублей, и они вместе спустились вниз. Однако, к удивлению мурманчанки, цемент не привезли. Тогда работница стала уговаривать дать деньги в счет предоплаты, которую она якобы передаст грузчику. Поняв, что покупка стройматериала лишь повод выманить у нее наличку, женщина отказала. После этого мастер просто-напросто выхватила из рук пенсионерки часть купюр и исчезла.

- По горячим следам злоумышленницу задержали сотрудники патрульно-постовой службы и доставили в отдел полиции. 38-летняя северянка, ранее неоднократно судимая, в том числе и за грабежи, созналась в содеянном. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

На женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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