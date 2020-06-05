Прокуратура Кировска начала проверку по затопленному кладбищу

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:45:02+03:00

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Кольский район сейчас вовсю борется с паводком. Здесь река Кола стала как никогда полноводной, снесла мост в Выходном, затопила товарищество "Кильдинское", Шонгуй, Колу, Зверосовхоз.

В других муниципалитетах паводок не разгулялся в полную силу, но все-таки принес неудобства. Так, в Кировске затопило кладбище. Напомним: в администрации города рассказали, что снега зимой выпало как никогда много, а вот дренажной системы в некрополе нет, поэтому талая вода просто скопилась у захоронений.

Местные специалисты в срочном порядке стали делать временное водоотведение и откачивать лишнюю влагу. А прокуратура начала свою проверку.

- Осмотром территории городского кладбища, расположенного в районе бывшего аэропорта в Кировске, установлено, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства обслуживающей организацией не обеспечено надлежащее содержание территории кладбища, а именно: допущено затопление участков захоронений грунтовыми и талыми водами, не обеспечен надлежащий отвод воды с территории кладбища. В целях устранения отмеченных нарушений руководителю обслуживающей организации прокуратурой города 3 июня внесено представление, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

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