В Мончегорске осужденный, который ударил двух работников колонии, получил 2,6 года лишения свободы

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:52:05+03:00

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20 ноября прошлого года в колонии-поселении №24 в Мончегорске был нарушен порядок.

- В вечернее время осужденный, желая показать свое негативное отношение к уголовно-исполнительной системе, с целью дезорганизации нормальной деятельности исправительного учреждения выразил несогласие с законными требованиями сотрудников колонии о прекращении нарушений правил внутреннего распорядка. После этого виновный ударил сначала одного сотрудника колонии кулаком в область лица, затем второго сотрудника колонии также кулаком в область лица, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Стоит отметить, что осужденному всего 21 год. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности). Суд назначил ему наказание в виде в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

- С учетом присоединения неотбытой части наказания за ранее совершенное преступление, виновному окончательно назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - пояснили в региональном СКР.

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