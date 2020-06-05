2020-06-05T06:46:01+03:00
Экономика

Из-за рухнувшего в Мурманской области моста выросли цены на уголь в Европе

Стоимость топлива выросла почти на 20%
Мария ПАШЕНКОВА
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Цены на уголь в Европе выросли из-за обрушения моста под Мурманском.Цены на уголь в Европе выросли из-за обрушения моста под Мурманском.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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1 июня в Мурманской области, не выдержав паводка, рухнул мост в Выходном: река Кола в этом году половодна как никогда. Мурманск оказался отрезан от России в части железной дороги.

Из-за этого в регионе резко упал грузопоток, потому как сотни составов везли в порт Мурманска и не только тонны мазуты, угля, минеральных удобрений и т.д. Восстановить хотя бы частично грузооборот планируют к концу июня, а построить новый мост - к осени.

Для жителей Заполярья такая ситуация грозит подорожанием многих товаров, которые теперь приходится возить по "Коле". Но нет худа без добра: некоторые компании из-за обрушения моста смогут положить себе в карман миллионы.

ЧП в Мурманской области подняло цены на уголь в Европе почти на 20% по сравнению с концом прошлой недели.

- Сколько продержится локальный дефицит, пока не ясно. Восстановить железнодорожное сообщение планируют к концу месяца, построить новый мост — к октябрю. По мнению аналитиков, сильно угольщикам локальный скачок цен не поможет: они все еще низкие, и предпосылок к росту мало, - пишет www.kommersant.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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