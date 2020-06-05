Житель Кандалакши получил четыре года колонии за сообщение, что местный дворец культуры пытаются взорвать

5 Июнь 2020 2020-06-05T06:25:56+03:00

Житель Кандалакши не раз звонил и сообщал об угрозе взрыва. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Звонки об угрозе взрыва поступают в тревожные службы не так уж редко. Кто-то таким образом просто развлекается, кто-то преследует корыстные цели, например, хочет отомстить.

В январе этого года неизвестный сообщил, что взлететь на воздух может дворец культуры "Металлург" в Кандалакше. Установить личность звонящего в систему "112" особого труда не составило - хулиганом оказался местный житель. На выходку он решился потому, что был пьян.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ, т.е. заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершенном из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры.

- Было установлено, что молодой человек на момент совершения преступления уже имел непогашенную судимость за аналогичное преступление, совершенное в марте 2019 года, за которое приговором суда ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, - сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

Приговором суда кандалакшанин на четыре года отправится в исправительную колонию общего режима. Но он еще может обжаловать приговор.

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