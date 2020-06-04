В правительстве Мурманской области прокомментировали информацию, что в министерстве строительства нашли коронавирус
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранее сообщал, что каждую неделю сдает тест на коронавирус. Мера не лишняя, ведь COVID-10 проникает куда угодно и заражает всех без разбора.
4 июня агенство "СеверПост" опубликовало информацию, что коронавирус нашли в региональном министерстве строительства, поэтому его закрывают на карантин. Однако в правительстве Мурманской области это не подтвердили.
- На данный момент ни у кого из сотрудников регионального минстроя не выявлено положительного результата на коронавирус. Предписания о закрытии ведомства на карантин с завтрашнего дня также нет. Установлено, что одна из сотрудниц министерства контактировала с заболевшим, поэтому она изолирована. Проводится тестирование и все необходимые мероприятия – в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, - уточнили в региональном правительстве.
Ранее коронавирус даигностировали у одного из соучредителей "СеверПоста" Дмитрия Высоцкого, сейчас он проходит лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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