2020-06-03T17:18:04+03:00
Общество

В Мурманске дети искупались в огромной грязной луже

А мужчины устроили заплыв на надувном матрасе в Ледовом озере [видео]
Ника СВЕТЛОВА
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Дети весело играли в огромной луже. Фото: скриншот видеоДети весело играли в огромной луже. Фото: скриншот видео
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Чем бы дитя не тешилось, лишь бы... что? Только говорят, что современные дети только и делают, что сидят за компьютером. На самом деле они, как и предыдущие поколения, детвора любит игры на свежем воздухе.

Жители Мурманска в один из недавних теплых деньков наблюдали у дома №10 на улице Полярные Зори такую картину: трое мальчиков весело купаются в огромной грязной луже. В нее превратился небольшой котлаван, оставленный, видимо, после неоконченной стройки. Ребятишек не смущает ни то, что вода холодная, ни то, что она грязная.

В Мурманске мужчины плавают в озере со льдом на надувном матрасе.Автор: ДТП ЧП Мурманск

Ранее обсуждение в соцсетях вызвало видео, как двое мужчин плавают на матрасе по Ледовому озеру. Кстати, было это еще в конце мая, когда водоем не до конца освободился ото льда. Поэтому зрелище, что и говорить, вышло колоритным.

Дети в Мурманске играют в огромной луже.Автор: ДТП ЧП Мурманск

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ИСТОЧНИК KP.RU

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