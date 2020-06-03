В Мурманске дети искупались в огромной грязной луже

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:18:04+03:00

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Чем бы дитя не тешилось, лишь бы... что? Только говорят, что современные дети только и делают, что сидят за компьютером. На самом деле они, как и предыдущие поколения, детвора любит игры на свежем воздухе.

Жители Мурманска в один из недавних теплых деньков наблюдали у дома №10 на улице Полярные Зори такую картину: трое мальчиков весело купаются в огромной грязной луже. В нее превратился небольшой котлаван, оставленный, видимо, после неоконченной стройки. Ребятишек не смущает ни то, что вода холодная, ни то, что она грязная.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/782925" frameborder="0"></iframe> В Мурманске мужчины плавают в озере со льдом на надувном матрасе.Автор: ДТП ЧП Мурманск

Ранее обсуждение в соцсетях вызвало видео, как двое мужчин плавают на матрасе по Ледовому озеру. Кстати, было это еще в конце мая, когда водоем не до конца освободился ото льда. Поэтому зрелище, что и говорить, вышло колоритным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/782924" frameborder="0"></iframe> Дети в Мурманске играют в огромной луже.Автор: ДТП ЧП Мурманск

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