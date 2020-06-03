В Мурманске дети искупались в огромной грязной луже
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы... что? Только говорят, что современные дети только и делают, что сидят за компьютером. На самом деле они, как и предыдущие поколения, детвора любит игры на свежем воздухе.
Жители Мурманска в один из недавних теплых деньков наблюдали у дома №10 на улице Полярные Зори такую картину: трое мальчиков весело купаются в огромной грязной луже. В нее превратился небольшой котлаван, оставленный, видимо, после неоконченной стройки. Ребятишек не смущает ни то, что вода холодная, ни то, что она грязная.
В Мурманске мужчины плавают в озере со льдом на надувном матрасе.Автор: ДТП ЧП Мурманск
Ранее обсуждение в соцсетях вызвало видео, как двое мужчин плавают на матрасе по Ледовому озеру. Кстати, было это еще в конце мая, когда водоем не до конца освободился ото льда. Поэтому зрелище, что и говорить, вышло колоритным.
Дети в Мурманске играют в огромной луже.Автор: ДТП ЧП Мурманск
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