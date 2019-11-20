Появилось видео с кладбища под Мончегорском, где четырех рабочих завалило грунтом

Вечером 19 ноября ЧП произошло на месте строительства нового кладбища под Мончегорском в поселке Риж-Губа. Даже когда стемнело, здесь продолжались работы.

- В момент, когда двое работников спустились вниз выкопанной траншеи для производства работ, произошло обрушение, и люди оказались засыпаны землей. Трое работников предприняли попытку спасти пострадавших. Однако, после того, как они спустились вниз, произошло повторное обрушение земли, - пояснила старший помощник старший помощник руководителя СКР по Мурманской области Татьяна Ковалева.

Смесь песка, земли и снега засыпала сразу четырех человек - сотрудников ООО «Кольские строительные машины». Двое мужчина смогли самостоятельно выбраться из-под завалов и помогли откопать еще одного товарища. Ему понадобилась помощь врачей.

Как уточнили следователи, на мест погиб 47-летний рабочий. Его 42-летнего коллегу увезли в больницу, но вскоре он умер в реанимации.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

СПРАВКА "КП"

Новое кладбище под Мончегорском должно появиться к северо-западу от бывшего Кварцитового карьера на северных предгорьях горы Вуручьуайвенч. Заказчик - Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска. Погост займет площадь в 200 тысяч квадратных метров. При этом сами захоронения будут расположена на 11 га, а остальное займут часовня, парковка, торговые павильоны, площадка для отдыха и траурных церемоний и т.д. Стоимость работ - 10 миллионов рублей.