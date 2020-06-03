Кладбище в Кировске затопило из-за отсутствия дренажной системы

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:48:50+03:00

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Вот уже несколько дней как кладбище в Кировске превратилось в небольшое озеро, а к могилам просто не подойти. Такую подлость сделал паводок, с которым не совладали люди.

- В этом году количество выпавшего снега в три раза превысило среднемесячную норму и, соответственно, в разы увеличилось количество талых вод, - рассказали в администрации Кировска о причинах затопления кладбища.

Сказалось на этом и отсутствие в некрополе дренажной системы. Десятилетия она была не нужна, хотя и раньше были очень снежные зимы. Но этой весной это стало роковой ошибкой.

- В настоящее время там работает техника Центра материально-технического обеспечения, проводится водоотведение с мест захоронения. Сейчас специалисты в оперативном порядке оборудуют временную дренажную систему. Проводится ежедневный мониторинг ситуации, - уточнили в администрации Кировска.

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ИСТОЧНИК KP.RU