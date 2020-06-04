2020-06-04T08:15:08+03:00
Происшествия

Житель Мурманской области оставил детей без игровых автоматов за долг в 15 миллионов рублей

У мужчины конфисковали имущество в Петрозаводске
Наталья ЛОБАНОВА
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Мужчина все-таки не смог укрыться от огромных долгов. Фото: r10.fssprus.ruМужчина все-таки не смог укрыться от огромных долгов. Фото: r10.fssprus.ru
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Житель Мурманской области задолжал человеку ни много ни мало 15 миллионов рублей, из-за чего попал под пристальное внимание судебных приставов. Так, к карельским исполнителям обратились коллеги из Заполярья, так как выяснилось, что у должника имелись в собственности детские развлекательные автоматы в торговом центре Петрозаводска. Их было решено конфисковать.

- 28 мая судебные приставы арестовали 31 детский развлекательный автомат, предварительной стоимостью 1 миллион 215 тысяч рублей. Имущество оставили должнику на ответственное хранение без права пользования, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Республике Карелия.

Северянина предупредили об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ, согласно которой его ждет наказание за растрату или порчу описанного имущества. Через десять дней судебный исполнитель будет решать вопрос о принудительной продаже детских автоматов, так что юным петрозаводчанам придется поискать другой вид развлечений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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