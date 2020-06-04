Житель Мурманской области оставил детей без игровых автоматов за долг в 15 миллионов рублей

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:15:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Мурманской области задолжал человеку ни много ни мало 15 миллионов рублей, из-за чего попал под пристальное внимание судебных приставов. Так, к карельским исполнителям обратились коллеги из Заполярья, так как выяснилось, что у должника имелись в собственности детские развлекательные автоматы в торговом центре Петрозаводска. Их было решено конфисковать.

- 28 мая судебные приставы арестовали 31 детский развлекательный автомат, предварительной стоимостью 1 миллион 215 тысяч рублей. Имущество оставили должнику на ответственное хранение без права пользования, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Республике Карелия.

Северянина предупредили об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ, согласно которой его ждет наказание за растрату или порчу описанного имущества. Через десять дней судебный исполнитель будет решать вопрос о принудительной продаже детских автоматов, так что юным петрозаводчанам придется поискать другой вид развлечений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Мурманска заперся в автомобиле, чтобы его «ласточку» не забрали приставы. Должник вышел из машины, когда судебные исполнители разъяснили, какие последствия его ждут (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU