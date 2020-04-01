2020-04-01T16:17:12+03:00
Общество

Житель Мурманска заперся в автомобиле, чтобы его «ласточку» не забрали приставы

Должник вышел из машины, когда судебные исполнители разъяснили, какие последствия его ждут
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Северянину все же пришлось покинуть свое авто.Северянину все же пришлось покинуть свое авто.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мурманчанин задолжал судебным приставам Ленинского округа заполярной столицы немаленькую сумму – 200 тысяч рублей. Возвращать он их не собирался, пока исполнители не обнаружили в его собственности автомобиль Mitsubishi Lancer. Боясь, что иномарку арестуют, мужчина пошел на крайние меры. Но, они оказались не особо действенными.

- Припаркованный Mitsubishi Lancer стоял около дома должника, и пока приставы составляли акт описи и ареста машины, северянин сел в нее и запер изнутри дверь. До прибытия группы быстрого реагирования судебных приставов он отказывался покидать автомобиль. Но когда объяснили, что может по закону его ждать за препятствование действиям судебных приставов, тот все-таки вышел из авто, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Автотранспорт передали на ответственное хранение в специализированную организацию.Теперь у мурманчанина есть 10 дней, чтобы оплатить свои долги, а иначе иномарку продадут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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