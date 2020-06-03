Мурманская спасительница пернатых выхаживает птенца серебристой чайки
У известной в Мурманске спасительницы птиц Натальи Раевской появился новый маленький постоялец. Северянка приютила и выхаживает птенца серебристой чайки, который оказался один среди битых яиц из свалившегося с дерева гнезда. Пернатый дружок, которого мурманчанка нарекла Ватой, чувствует себя хорошо и вовсю учится плавать.
- Поначалу воды боялся, но потом попытался сам помыться в поилке. Потом в миске. Ну и уже выходим на просторы ванны, - поделилась Наталья Раевская на личной странице в соцсетях.
Как отметила женщина, серебристая чайка - птица крупная, и ее птенцы растут быстро. За неделю Вата уже прибавил в весе и размере больше чем в два раза! По всему телу обрастает перьями и кушает, как птеродактиль. А еще смешно подпрыгивает и машет крыльями.
- Скоро птенца отправим в вольер, на улицу, где будем приучать его к дикой природе и самостоятельно добывать еду, - рассказывает мурманчанка.
Напомним, что на попечении у спасительницы птиц также остается сова Ушан со сломанным крылом, а вот ястреб-тетеревятник и сова Яся уже полетели на свободу.
Мурманчанка купает птенца серебристой чайки.Автор: Наталья Раевская
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