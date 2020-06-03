На 71 году жизни скончался педиатр мурманской детской поликлиники №5 Владимир Рахманов
Печальные известия пришли из мурманской городской детской поликлиники №5 - скоропостижно ушел из жизни врач-педиатр Владимир Алексеевич Рахманов. Ему было 70 лет. Как отмечает коллектив медучреждения, мужчина полностью отдавался своей профессии и всегда был готов прийти на помощь.
- Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Он был спокойным, уравновешенным и при этом чутким и внимательным человеком, коллегой, доктором. Он любил свою работу и уважал своих пациентов. Владимир Алексеевич проработал в нашем коллективе 45 лет. Светлая память, - с прискорбием сообщили сотрудники детской поликлиники.
"Комсомолка" выражает свои соболезнования родным и близким Владимира Алексеевича.
Напомним: 31 мая ушел из жизни почетный гражданин Мурманска и области Лев Журин. Известному фронтовику и поисковику было 93 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Умерла старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области. Елена Калинина 25 лет своей жизни посвятила службе закону (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU