2020-06-03T12:46:05+03:00
Общество

На 71 году жизни скончался педиатр мурманской детской поликлиники №5 Владимир Рахманов

Врач посвятил работе в медучреждении 45 лет
Наталья ЛОБАНОВА
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Мужчина полностью отдавался своей профессии. Фото: Яндекс.КартыМужчина полностью отдавался своей профессии. Фото: Яндекс.Карты
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Печальные известия пришли из мурманской городской детской поликлиники №5 - скоропостижно ушел из жизни врач-педиатр Владимир Алексеевич Рахманов. Ему было 70 лет. Как отмечает коллектив медучреждения, мужчина полностью отдавался своей профессии и всегда был готов прийти на помощь.

- Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Он был спокойным, уравновешенным и при этом чутким и внимательным человеком, коллегой, доктором. Он любил свою работу и уважал своих пациентов. Владимир Алексеевич проработал в нашем коллективе 45 лет. Светлая память, - с прискорбием сообщили сотрудники детской поликлиники.

"Комсомолка" выражает свои соболезнования родным и близким Владимира Алексеевича.

Напомним: 31 мая ушел из жизни почетный гражданин Мурманска и области Лев Журин. Известному фронтовику и поисковику было 93 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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