В Мончегорске начался суд над женщиной, которая девять месяцев смотрела, как истязают ее сына

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:41:38+03:00

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История 8-летнего Макария из Мончегорска произвела эффект разорвавшейся бомбы. О ней говорили федеральные СМИ, ситуацию на контроль взяли глава СКР и Генпрокуратура, Уполномоченный по правам ребенка.

Напомним: мальчика девять месяцев бил 25-летний отчим, в марте этого года Макарий попал в больницу с разрывом кишечника, сотрясением мозга и другими травмами. Сейчас его истязатель находится в СИЗО, против него возбуждены два уголовных дела. Еще одно возбудили против органов опеки.

Отдельно стоит сказать про маму мальчика. Она знала, что ее муж творит с ребенком - все происходило на ее глазах. Точнее, во время побоев женщина выходила из комнаты. Да и как она признала в эфире передачи "Время покажет", сама прикладывала руку к сыну. Против нее тоже возбуждено уголовное дело по ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

26 мая Мончегорский районный суд начал процесс по лишению женщины родительских прав. Ближайшее заседание состоится 16 июня. К слову Макарий сейчас живет с прабабушкой, которая оформила над ним временную опеку. Однако горе-мать тоже живет с ними.

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