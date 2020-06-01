Ушел из жизни почетный гражданин Мурманска и области Лев Журин

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:53:13+03:00

Изменить размер текста: A A

К сожалению, время не щадит никого. Все меньше остается тех, кто шел в бой против фашистов и 75 лет назад встречал Великую Победу. 31 мая из жизни ушел почетный гражданин Мурманска и области, фронтовик, общественный деятель, краевед и поисковик Лев Васильевич Журин. Ему было 93 года.

- В 25 лет он взвалил на свои плечи тяжелый груз – поиск и захоронение павших солдат. Он лично по сопкам искал и хоронил этих «забытых солдат». Это стало делом всей его жизни – сохранение памяти о героях, отдавших жизнь за Родину. Тысячи павших советских солдат были похоронены благодаря ему. Благодаря ему «Долина смерти» стала «Долиной Славы», - говорит губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Лев Васильевич жил этим до последнего вздоха, до последнего переживая за судьбу родного города.

- Несмотря на свой почтенный возраст, Лев Васильевич сохранял ясность ума и суждений, порой весьма критических, относился ко всем вопросам нашей жизни заинтересовано и неравнодушно! Наверное, последним документом, который он подписал в своей жизни, стало обращение почетных граждан Мурманска в адрес депутатов областной Думы относительно планов реконструкции города и его центральной площади Пять Углов. Память о нем будет жить в городе-герое Мурманске, который он любил всем сердцем, - вспоминает депутат Государственной Думы Алексей Веллер.

Политики приносят самые глубокие соболезнования родным и близким Льва Журина. «Комсомолка» присоединяется к ним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умерла старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области. Елена Калинина 25 лет своей жизни посвятила службе закону (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU