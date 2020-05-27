2020-05-27T16:50:41+03:00
Общество

На ремонт более чем 200 дворов в Мурманской области потрят 1,5 миллиарда рублей

Все работы должны завершиться до октября
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области благоустроят территорию у 200 домов.В Мурманской области благоустроят территорию у 200 домов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Хорошая погода в конце мая пока не дает шанса ответственным за наведение порядка в городах Заполярья прикрываться снегом и дождем, когда спрашивают, почему работы затянулись.

Уже сейчас вовсю идут работы над благоустройством дорог и начинается ремонт дорог. О больших планах на лето на заседании Мурманской областной Думы рассказала министр градостроительства и благоустройства региона Ольга Вовк.

- В этом году на благоустройство придомовых территорий только из регионального бюджета выделено 1,5 миллиарда рублей. Никогда еще региональная поддержка не была такой большой. Работы будут проведены у 200 многоквратирных домов, для сравнения, в прошлом году было 150 домов, - сообщила Ольга Вовк.

Ранее губернатор Андрей Чибис сообщил, что на дворы направят деньги, которые хотели потратить на реконструкцию Пяти Углов.

Все работы должны быть завершены до 1 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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