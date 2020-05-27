На ремонт более чем 200 дворов в Мурманской области потрят 1,5 миллиарда рублей
Хорошая погода в конце мая пока не дает шанса ответственным за наведение порядка в городах Заполярья прикрываться снегом и дождем, когда спрашивают, почему работы затянулись.
Уже сейчас вовсю идут работы над благоустройством дорог и начинается ремонт дорог. О больших планах на лето на заседании Мурманской областной Думы рассказала министр градостроительства и благоустройства региона Ольга Вовк.
- В этом году на благоустройство придомовых территорий только из регионального бюджета выделено 1,5 миллиарда рублей. Никогда еще региональная поддержка не была такой большой. Работы будут проведены у 200 многоквратирных домов, для сравнения, в прошлом году было 150 домов, - сообщила Ольга Вовк.
Ранее губернатор Андрей Чибис сообщил, что на дворы направят деньги, которые хотели потратить на реконструкцию Пяти Углов.
Все работы должны быть завершены до 1 октября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Первомайском округе Мурманска построят несколько домов за 221 миллион рублей. Новые здания появятся на месте снесенных деревяшек (Подробности)
Глава администрации Мурманска о реконструкции сквера вокруг памятника Кирову: "Безобразие!" Жителей Мурманска возмутило качество работ [фото] (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU