На ремонт более чем 200 дворов в Мурманской области потрят 1,5 миллиарда рублей

27 Май 2020 2020-05-27T16:50:41+03:00

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Хорошая погода в конце мая пока не дает шанса ответственным за наведение порядка в городах Заполярья прикрываться снегом и дождем, когда спрашивают, почему работы затянулись.

Уже сейчас вовсю идут работы над благоустройством дорог и начинается ремонт дорог. О больших планах на лето на заседании Мурманской областной Думы рассказала министр градостроительства и благоустройства региона Ольга Вовк.

- В этом году на благоустройство придомовых территорий только из регионального бюджета выделено 1,5 миллиарда рублей. Никогда еще региональная поддержка не была такой большой. Работы будут проведены у 200 многоквратирных домов, для сравнения, в прошлом году было 150 домов, - сообщила Ольга Вовк.

Ранее губернатор Андрей Чибис сообщил, что на дворы направят деньги, которые хотели потратить на реконструкцию Пяти Углов.

Все работы должны быть завершены до 1 октября.

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