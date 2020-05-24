Следователи возбудили уголовное дело по пропавшей в Алакуртти четырехлетней девочке

24 Май 2020 2020-05-24T18:48:56+03:00

Она пошла гулять к реке с друзьями и не вернулась [фото, видео]

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Больше тысячи человек вышли на поиски девочки 2015 года рождения, которая пропала 23 мая в Алакуртти. Напомним: Альбина Кайрис вместе со старшими друзьями ушла гулять к реке Тунтсайоки и не вернулась домой. Последний раз ее видели играющей на берегу.

- В первые часы поиски начали сами жители, практически сразу были привлечены военнослужащие и полиция. Ночью подключились водолазная группа из Кировска, а так же группа АСО из Кандалакши. В поисках принимает участие около 1000 жителей Алакуртти, более 300 военнослужащих и 50 сотрудников полиции! Хочу выразить сердечную благодарность всем, кто участвует в поисках ребенка. Я лично видел, что до поздней ночи жители не только не расходились, но и прибывали группами на места сборов и продолжают это делать и сегодня, помогая спасателям в их нелегкой работе, - сообщил глава Алакуртти Александр Самарин.

Проверку по факту исчезновения ребенка начала прокуратура, также к ситуации подключились следователи.

Поиски девочки ведутся с ночи. Фото: МЧС по Мурманской области

- По факту безвестного исчезновения 4-летней девочки с целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Северян призывают не судить родителей девочки и тех, кто с ней гулял.

- Это происшествие для всех нас - как снег на голову, но глядя, как люди объединяются в тяжелые времена, есть надежда, что Альбина найдется в кратчайшие сроки! - отметил Александр Самарин. - Нет смысла искать виновных, нужно все ресурсы направить на поиски пропавшего ребенка. Только это сейчас действительно важно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/780921" frameborder="0"></iframe> Поиски пропавшей девочки в Алакуртти.Видео: СКР по Мурманской области

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