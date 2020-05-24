Почти 500 человек ищут в Алакуртти пропавшую четырехлетнюю девочку

24 Май 2020 2020-05-24T11:57:36+03:00

Она с друзьями ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки

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К сожалению, хорошая погода в Мурманской области часто влечет за собой беду. Детям не сидится дома и они уходят гулять без присмотра взрослых.

В ночь с 23 на 24 мая в Алакуртти начались поиски четырехлетней девочки.

- В субботу, 23 мая, она вместе с друзьями ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района и до настоящего времени место нахождения несовершеннолетней неизвестно. На место, помимо местных спасателей, незамедлительно выехала водолазная группа спасателей поисково-спасательного подразделения «Кировск» Мурманский АКАСЦ, в составе 4 человек и двух единиц техники, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Ради девочки объединились и жители Алакуртти, в то числе сотрудники полиции, военнослужащие, - всего 440 человек. К сожалению, поиски пока не увенчались успехом. Родителей просят не отпускать детей гулять одних, в том числе и к рекам и озерам, которые еще не до конца освободились ото льда.

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