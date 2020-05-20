2020-05-20T11:58:59+03:00
Общество

Осужденным в Кабо-Верде мурманским рыбакам передали деньги от родственников

Моряки получили срок за контрабанду 9,5 тонн кокаина
Мария ПАШЕНКОВА
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Мурманские моряки больше года находятся в тюрьме "Сан Мартинью". Фото: архив Алексея ВеллераМурманские моряки больше года находятся в тюрьме "Сан Мартинью". Фото: архив Алексея Веллера
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В конце февраля моряки с судна Eser услышали приговор, который ждали почти год: наши земляки получили от 10 до 12 лет за контрабанду наркотиков. Напомним, экипаж задержали в Кабо-Верде в 2019 году, когда они вынуждено зашли в порт из-за смерти одного из членов экипажа. Полиция нашла на борту судна почти 9,5 тонн кокаина. судовладельца обнаружить так и не удалось, поэтому суд признал виновными россиян.

Депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер сообщил, что приговор будут обжаловать и при этом возможна экстрадиция мурманчан на родину. Но пока они продолжают сидеть в тюрьме. Сложностей добавляет введенный в Кабо-Верде режим чрезвычайного положения, из-за которого россияне, многие из которых имеют серьезные заболевания, не смогли получать нужные лекарства. К счастью с руководством тюрьмы "Сан Мартинью" была достигнута договоренность, по которому большая часть медикаментов будет предоставляться кабовердеанской стороной на безвозмездной основе.

Также наши моряки получили и помощь от родных.

- 15 мая морякам были переведены средства, поступившие от их родственников. В посольство продолжают поступать обращения от друзей и близких моряков с просьбами об установлении с ними связи, оказания финансовой поддержки, - сообщили в российском посольстве в Кабо-Верде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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