Андрей Чибис об истории с избитым в Мончегорске мальчике: "Не устраивайте травлю"

16 Май 2020 2020-05-16T09:47:13+03:00

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Губернатор Мурманской области прокомментировал происшествие в Мончегорске, где 25-летний отчим девять месяцев избивал 8-летнего пасынка, а мать не защищала сына. Издевательства зашли слишком далеко: 25 марта мальчик попал в реанимацию с разрывом кишечника.

Андрей Чибис держит ситуацию на личном контроле и обратился к северянам.

- Я в контакте с семьей, которой сейчас и так непросто. Поэтому отдельно прошу: не судите опрометчиво, не выносите очень личное на суд общественности и не устраивайте травлю. К сожалению, и в мире, и в этой ситуации и без того слишком много агрессии. Я разделяю ваши переживания, которые вижу в комментариях. Я тоже живой человек и отец. Хочу внести ясность в ситуацию: я держу этот случай, как и многие непростые ситуации в регионе, на личном контроле. Никому из виновных содеянное с рук не сойдет. Я и мои коллеги занимаемся этим случаем с того момента, как узнали о случившемся, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: против отчима возбудили два уголовных дела, против матери - одно, также ее хотят лишить родительских прав. Еще одно уголовное дело возбуждено по статье "Халатность" в отношении органов опеки. Ситуацию на личный контроль взяла Генпрокуратура.

Андрей Чибис об истории с избитым в Мончегорске мальчиком.

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