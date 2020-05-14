2020-05-14T16:40:45+03:00
Коронавирус Covid-19

"Последний звонок-2020" в Мурманске: будет ли проходить и когда состоится

Состоится ли "Последний звонок" в Мурманске
Ника СВЕТЛОВА
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Последний звонок в Мурманске могут отменить.Последний звонок в Мурманске могут отменить.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В Мурманской области сейчас идет первый этап снятия ограничений из-за коронавируса. Наконец заработали небольшие непродовольственные магазины, северянам разрешили занятия спортом на свежем воздухе, сняли режим самоизоляции. Но вот любые массовые мероприятия по-прежнему запрещены.

Глава Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева отметила, что думать о втором этапе можно будет после того, когда наметится устойчивая тенденция к снижению числа заболевших.

Из-за коронавируса уже перенесли сроки ЕГЭ, решается судьба вступительных экзаменов. А будут ли "Последний звонок" и выпускные? Или девушкам можно не покупать платья, а парням - не утюжить костюмы?

В Мурманске "Последний звонок" обычно проходит 25 мая, в других населенных пунктах региона - с 21 мая по конец месяца.

Правда, в этом году, с большой долей вероятности, праздник если и пройдет, то, например, в виртуальном режиме. На портале "Открытый электронный регион" появился проект постановления правительства Мурманской области, которым признается утратившим силу постановление правительства Мурманской области от 16.03.2020 № 111-ПП «О днях проведения мероприятия «Последний звонок» в 2020 году». Это значит, что большого праздника для выпускников может и не быть.

Обсуждение документа будет длиться до 18 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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