Выплата соцработникам в Мурманске из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составит

11 Май 2020 2020-05-11T17:42:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще в апреле, когда пандемия коронавируса набирала обороты, министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев обратился к губернатору Андрею Чибису с предложение подержать соцработников. О выплатах для медработников, работающих с ковидными пациентами, встал сразу и получил положительный исход. А вот о соцработниках, которые тоже попали в группу риска и столкнулись с увеличением работы, подумали с промедлением.

И все же они не забыты. За работу с апреля они получат доплату. Об этом перед совещанием по санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил Владимир Путин.

- Работники соцучреждений, в том числе младший персонал, получат доплату на три месяца, она составит до 60 тысяч рублей, - уточнил президент.

А вот медработник получат доплату уже в этом месяце с новой зарплатой. Также глава государства сообщил о поддержке семей с детьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: сотрудники скорой помощи рассказали о своей работе во время коронавируса. Оказывается, главное – соблюдать меры предосторожности [видео] (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 177 рабочих из Белокаменки в ночь на 9 мая чартерным рейсом улетели в Москву. Airbus A320 приземлился в День Победы в аэропорту «Домодедово» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU