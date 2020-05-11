2020-05-11T17:42:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Выплата соцработникам в Мурманске из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составит

Владимир Путин сообщил, что социальных работников поддержат рублем
Ника СВЕТЛОВА
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Соцработники получат доплату за работу в период пандемии.Соцработники получат доплату за работу в период пандемии.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Еще в апреле, когда пандемия коронавируса набирала обороты, министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев обратился к губернатору Андрею Чибису с предложение подержать соцработников. О выплатах для медработников, работающих с ковидными пациентами, встал сразу и получил положительный исход. А вот о соцработниках, которые тоже попали в группу риска и столкнулись с увеличением работы, подумали с промедлением.

И все же они не забыты. За работу с апреля они получат доплату. Об этом перед совещанием по санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил Владимир Путин.

- Работники соцучреждений, в том числе младший персонал, получат доплату на три месяца, она составит до 60 тысяч рублей, - уточнил президент.

А вот медработник получат доплату уже в этом месяце с новой зарплатой. Также глава государства сообщил о поддержке семей с детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Выплата соцработникам в Мурманске из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составит
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