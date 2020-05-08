Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области один из самых низких показателей смертности из-за COVID-19 в стране

8 Май 2020 2020-05-08T12:29:53+03:00

В Мурманской области от коронавируса умерли четыре человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Процент погибших от общего числа заболевших в Мурманской области составил всего 0,18%

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Мурманская область в последнее время демонстрирует неплохие результаты в борьбе с коронавирусом. 7 мая прирост больных составил 35 человек, 8 мая - 50. Это позволило региону покинуть топ-10 по росту ковидных пациентов и оказаться в третьем десятке списка регионов.

Также мы стали ниже опускаться в топ по общему числу зараженных. Если раньше Мурманская область занимала пятое место, то теперь оказалась на шестом, уступив позицию Дагестану.

Еще один момент - низкая смертность от COVID-19.

- Самая высокая смертность сегодня от коронавируса в Адыгеи- 3,4%. Одна из самых низких показателей смертности при большом количестве заражений- в Мурманской области (0,18%), - сообщает оперативный штаб при правительстве региона.

Всего в Мурманской области от коронавируса умерли четыре человека. Еще по одному летальному случаю проводится проверка: речь идет о сотруднице подрядной компании со стройки в Белокаменке.

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