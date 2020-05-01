Стала известна причина смерти женщины в Белокаменки

1 Май 2020 2020-05-01T21:06:10+03:00

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Любое событие, которое случается теперь в Белокаменке, воспринимается как сенсация. Поэтому новость о том, что на стройплощадке умерла женщина, произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Напомним: 51-летния сотрудница «Велесстроя» из Оренбурга дважды сдавала тест на коронавирус, который показывал отрицательный результат. Женщина не обращалась за помощью ни в «скорую», ни к местным медикам, а потом вдруг умерла… В следственном комитете начали проверку по факту ее гибели. При первичном осмотре признаков насильственной смерти не было обнаружено.

- Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти женщины стала кардиомиопатия, - сообщила «КП» старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Выходит, что женщина умерла в эпицентре эпидемии коронавируса не от опасного вируса. Хотя и поговаривают, что второй тест на COVID-19 у нее все же оказался положительным.

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ИСТОЧНИК KP.RU