2020-05-06T15:01:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске упал максимально сильно

Рейтинг заполярной столицы составил всего 2,2 балла
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Рейтинг заполярной столицы совсем на дне. Фото: скринРейтинг заполярной столицы совсем на дне. Фото: скрин
Изменить размер текста:

Индекс самоизоляции в Мурманске в последнее время скачет чуть ли не от максимального показателя до самого дна. Так, еще 3 мая он составлял 4,1 балла, что значило одно – в городе почти безлюдно, все сидят по домам. А уже спустя несколько суток, когда майские праздники закончились, все снова вышли из квартир.

Так, на 6 мая индекс самоизоляции упал ниже некуда – до 2,2 баллов. На улицах областного центра – максимально много людей. Мурманчане совсем расслабились и практически перестали соблюдать меры безопасности, подвергая себя и всех вокруг рискам заразиться коронавирусом.

В Апатитах и Североморске режим «сидим дома» соблюдают получше – там показатель составляет 3 балла. Жителям Мурманской области не стоить забывать, что в регионе уже свыше 2 тысяч зараженных опасной инфекцией.

К слову, в большинстве российских городов сейчас наблюдается подобный спад в соблюдении ограничительных мер. Так, в городах-миллионниках нашей страны рейтинг самоизоляции не превышает 2,6 баллов. Хуже всего дела обстоят в Челябинске и Казани (по 1,3 балла).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в пятерку по числу заболевших коронавирусом за сутки. За один день в Заполярье выявили еще 238 зараженных (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как поддержат медработников, которые борются с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске упал максимально сильно
В Мурманске выросла цена за квадратный метр жилья
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: за сутки в Мурманской области никто не заболел коронавирусом за исключением Белокаменки
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «12 человек находятся в тяжелом состоянии, 5 из них подключены к ИВЛ»
Масочный режим в Мурманске в период коронавируса: когда введут, сколько стоят маски
В правительстве Мурманской области прокомментировали информацию, что школы в регионе обнесут заборами с колючей проволокой
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 317 человек с COVID-19 выздоровели в Мурманской области
В правительстве Мурманской области показали, как будет выглядеть площадь Пять Углов после реконструкции
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Волна коронавируса еще не прошла, и нас ждет вторая»
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 6 мая 2020 года: 2237 зараженных, 317 выздоровевших, 4 умерших
В годовщину трагедии в "Шереметьево" в Мурманской области прошли заупокойные литии
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: депутат Госдумы Алексей Веллер перечислил месячную зарплату мурманским врачам
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как в Мурманской области поддержат транспорт, строительство и ресурсоснабжающие организации
В Мурманске нашли 64-летнего мужчину, а теперь ищут его родственников
Мурманский океанариум может стать муниципальной собственностью
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в топ-5 регионов по приросту заболевших коронавирусом
В Мурманске двое мужчин выпивали на улице и возмутились, когда их остановили за нарушение самоизоляции
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 4 мая 2020 года: 1694 зараженных, 122 выздоровевших, 4 умерших
В Мурманскую область пришел круизный лайнер "Принцесса Анастасия"
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в пятерку по числу заболевших коронавирусом за сутки
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске на 3 мая 2020 года составил 4,1 балла
В Мурманске из горящей девятиэтажки спасли собаку
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: салоны красоты в Апатитах и Кировске не откроются раньше 12 мая