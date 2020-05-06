Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске упал максимально сильно

6 Май 2020 2020-05-06T15:01:46+03:00

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Индекс самоизоляции в Мурманске в последнее время скачет чуть ли не от максимального показателя до самого дна. Так, еще 3 мая он составлял 4,1 балла, что значило одно – в городе почти безлюдно, все сидят по домам. А уже спустя несколько суток, когда майские праздники закончились, все снова вышли из квартир.

Так, на 6 мая индекс самоизоляции упал ниже некуда – до 2,2 баллов. На улицах областного центра – максимально много людей. Мурманчане совсем расслабились и практически перестали соблюдать меры безопасности, подвергая себя и всех вокруг рискам заразиться коронавирусом.

В Апатитах и Североморске режим «сидим дома» соблюдают получше – там показатель составляет 3 балла. Жителям Мурманской области не стоить забывать, что в регионе уже свыше 2 тысяч зараженных опасной инфекцией.

К слову, в большинстве российских городов сейчас наблюдается подобный спад в соблюдении ограничительных мер. Так, в городах-миллионниках нашей страны рейтинг самоизоляции не превышает 2,6 баллов. Хуже всего дела обстоят в Челябинске и Казани (по 1,3 балла).

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ИСТОЧНИК KP.RU