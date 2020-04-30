Мурманский моряк выиграл в лотерею автомобиль за 700 тысяч рублей

30 Апр 2020 2020-04-30T16:47:45+03:00

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Испытывал свое чутье на удачу практически каждый из нас, если покупал лотерейный билетик. Кому то везет меньше, кому то больше, а вот мурманчанина Владимира Михайлова фортуна совсем не подвела - моряк выиграл в «Русское лото» автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей. Удачу ему принес 1260-й тираж.

Мужчина работает на рыболовецком судне, уходит в рейсы на несколько месяцев. О выигрыше он узнал, когда был в море.

- Я купил билеты заранее и оставил их дома. Однажды вечером позвонила жена и сказала, что я выиграл в лотерею! В этот момент я сильно захотел вернуться на землю, - с улыбкой рассказывает победитель.

Владимир с нетерпением ждал окончания вахты, чтобы получить выигрыш. Северянин считает, что выигрыш — это заслуга его удачливой жены. В 1970-е годы она уже выигрывала автомобиль, и теперь история повторилась.

Мурманчанин решил, что продолжит участвовать в лотереях. Кто знает, вдруг, и еще раз повезет?

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