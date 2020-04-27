2020-04-27T17:18:45+03:00
Происшествия

Житель Полярного распечатал на принтере поддельный пропуск в город для своей невестки

Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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План северянина не удался...План северянина не удался...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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У жителя ЗАТО Александровск родилась гениальная идея - сделать фальшивый пропуск в закрытый город, причем еще и в пандемию коронавируса. Эксперимент, очевидно, оказался неудачным. Особенно его план не оценили сотрудники правоохранительных органов.

Полицейские выяснили, что ранее не судимый 52-летний северянин распечатал у себя дома на струйном цветном принтере поддельный документ для своей невестки – свидетельство о регистрации, которое позволило бы въезжать в Полярный. В итоге, на контрольно-пропускном пункте документ женщины вызвал подозрения. Бланк забрали на экспертизу, которая подтвердила, что это - «фальшивка». Ее автора нашли и задержали.

- В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Нарушитель находится под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: похожий случай подделки документов произошел совсем недавно - житель Ковдора купил водительские права в Интернете и распечатал их на принтере.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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