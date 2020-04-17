2020-04-17T14:43:00+03:00
Происшествия

Житель Ковдора купил водительские права в Интернете и распечатал их на принтере

Хитрому автовладельцу светит до одного года лишения свободы
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Мужчина ездил с поддельными документами с марта.Мужчина ездил с поддельными документами с марта.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Не слишком добросовестным оказался житель Ковдора, который разъезжал по дорогам с фальшивкой вместо водительских прав. Это выяснили госавтоиспекторы, когда остановили автомобиль Peugeot для проверки документов.

- Мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение на свое имя. Однако документ вызвал сомнение в своей подлинности - визуально он не соответствовал технологии изготовления бланков такого вида. При проверке оказалось, что эти водительские права никогда не выдавались подразделениями ГИБДД. Правоохранители отправили предположительно фальшивый документ на исследование. Экспертиза показала, что удостоверение действительно поддельное. Оно не соответствует нормам «Гознака», распечатано на струйном принтере, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Стражам порядка злоумышленник признался, что купил документ в Интернете у незнакомца. С марта он стал использовать это водительское удостоверение вместо настоящего документа.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Ему грозит лишение свободы до одного года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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