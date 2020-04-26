Оптимизация кольского края: Печенгский район объединят в Печенгский муниципальный округ

26 Апр 2020 2020-04-26T10:50:13+03:00

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В Мурманской области по инициативе губернатора региона Андрея Чибиса Печенгский район преобразуют в Печенгский муниципальный округ. Такой округ будет первым в кольском крае, соответствующий закон уже принят и подписан. Зачем же и для чего нужна такая оптимизация?

- Что даёт объединение района в единый муниципальный округ? В первую очередь, это сплочение всех ресурсов — не только финансовых, но и имущественных, кадровых. Станет меньше чиновников — будет один глава, а не пять, и 24 депутата вместо 67, - отметил глава Мурманской области. По его словам, единый бюджет и центр принятия решений позволит муниципалитету более чаще принимать участие в областных и федеральных программах, получать больше денег на различные проекты. Также все программы Кольской ГМК — и в образовании, и по оказанию помощи — теперь будут распространяться на весь округ и его жителей. - В текущих условиях и в новом будущем, которое нам рисует пандемия, особенно важно объединить ресурсы и усилия. Ведь в единстве - сила, - подчеркнул Андрей Чибис.

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