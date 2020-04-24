2020-04-24T17:08:46+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Мурманска ударила сына ножом в живот из-за его пристрастия к алкоголю

Женщине светит до 10 лет лишения свободы
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Пока что северянка находится под подпиской о невыезде.Пока что северянка находится под подпиской о невыезде.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Нервы совсем сдали у 63-летней мурманчанки, которая не сдержала свой гнев из-за того, что сын стал часто выпивать. Женщина настолько разозлилась, что пырнула его ножом.

В полицию поступило сообщение из больницы о том, что туда доставлен 41-летний житель заполярной столицы с ранением брюшной полости. Медики расценили травмы как тяжкий вред здоровью.

Стражи порядка выяснили, что пациента забрали на «скорой» из дома, расположенного на улице Подстаницкого. Оперативники выехали по указанному адресу и опросили жильцов. В скором времени они задержали подозреваемую 63-летнюю пенсионерку.

- Ранее несудимая пожилая женщина призналась в содеянном. Она объяснила, что на такой поступок ее толкнуло пристрастие сына к алкоголю. Когда возник очередной конфликт, мурманчанка схватила нож и ударила им родственника в живот, - уточнили «КП» в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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