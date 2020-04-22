Директор строительной компании в Апатитах, задолжавший работнику 78 тысяч рублей по зарплате, попал под суд

22 Апр 2020 2020-04-22T14:05:02+03:00

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62-летний директор одной из строительных компаний в Апатитах никак не хотел оплачивать труд своему бывшему сотруднику. Видимо, он считал, что чужие деньги лучше смотрятся в его кармане.

- По версии следствия, руководитель организации не выплатил уволенному сотруднику зарплату на сумму более 78 тысяч рублей за его работу в апреле и мае 2019 года. Тем не менее, в ходе расследования выяснилось, что начальник имел реальную возможность рассчитаться с работником в срок, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Злоумышленник полностью признал свою вину и погасил всю задолженность перед апатитчанином.

Сейчас уголовное дело, заведенное на мужчину по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», направлено в суд для рассмотрения по существу. Недобросовестному директору грозит лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

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