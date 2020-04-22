2020-04-22T14:05:02+03:00
Происшествия

Директор строительной компании в Апатитах, задолжавший работнику 78 тысяч рублей по зарплате, попал под суд

Руководителю организации светит до трех лет лишения свободы
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Пришлось начальнику гасить свои долги.Пришлось начальнику гасить свои долги.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

62-летний директор одной из строительных компаний в Апатитах никак не хотел оплачивать труд своему бывшему сотруднику. Видимо, он считал, что чужие деньги лучше смотрятся в его кармане.

- По версии следствия, руководитель организации не выплатил уволенному сотруднику зарплату на сумму более 78 тысяч рублей за его работу в апреле и мае 2019 года. Тем не менее, в ходе расследования выяснилось, что начальник имел реальную возможность рассчитаться с работником в срок, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Злоумышленник полностью признал свою вину и погасил всю задолженность перед апатитчанином.

Сейчас уголовное дело, заведенное на мужчину по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», направлено в суд для рассмотрения по существу. Недобросовестному директору грозит лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Мурманска, который обокрал букмекерскую контору, отправили под суд. Мужчина замаскировался и похитил 380 тысяч «наличкой», угрожая кассиру расправой (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: Люди, приезжающие из других регионов, должны пройти 14-дневную самоизоляцию
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: Аэропорт «Хибины» останется закрытым до 11 мая
Директор строительной компании в Апатитах, задолжавший работнику 78 тысяч рублей по зарплате, попал под суд
Нарушение режима самоизоляции в Мурманске: Из 280 северян, вышедших на улице без причины, 18 оштрафовали и 1 оправдали
В Мурманской области компенсацию за школьное питание родители будут получать до 5 июня
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: вылет 200 рабочих из Белокаменки отменили из-за новых зараженных
Жителя Североморска, который регулярно избивал 6-летнего пасынка, ждет суд
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Северян приглашают заняться общественными работами по благоустройству за вознаграждение
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Стройку на Белокаменке частично приостанавливают
Сдувает с ног: в Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Глава Кандалакши попросил губернатора возобновить работу парикмахерских
Конкурс "Комсомольской правды"-Мурманск" "День рождения во время самоизоляции"
Нарушение режима самоизоляции в Мурманске: Прогулка вопреки предписанию Роспотребнадзора обошлось жителю Апатитов в 15 тысяч рублей
Еще 24 человека в Мурманской области победили коронавирус
Коронавирус в Мурманске, последние новости на 22 апреля 2020 года: 509 зараженных, 56 выздоровевших и 3 человека умерли