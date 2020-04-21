Трем сирийцам не удалось добраться до Норвегии на лодке

21 Апр 2020 2020-04-21T11:24:58+03:00

Октябрьский заплыв в Баренцевом море привел их в колонию общего режима

Изменить размер текста: A A

Помните, как у Маршака: Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу… Этот бессмертный подвиг решили повторить три гражданина Сирии 12 октября на Крайнем Севере.

- План бегства в Норвегию без документов разработал один из иностранцев. В 12.45 он со своими земляками сел в моторную лодку в бухте Девкина Заводь губы Печенга, и взял курс на Норвегию, - рассказывают в прокуратуре Мурманской области.

Вероятно, трем беженцам была уготовлена судьба маршаковских мудрецов – все-таки столь длительный заплыв на лодке по Баренцевому морю – не самая лучшая идея. Но вмешались пограничники.

- В отношении двух граждан Сирии было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ «Покушение на незаконное пересечение Государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору», а в отношении третьего – по части 3 статьи 322 УК РФ «Организация незаконного скрытного перемещения через Государственную границу РФ». Свою вину они полностью признали, - уточняют в прокуратуре.

Суд приговорил двух сирийцев к 10 месяцев, а третьего - к 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU