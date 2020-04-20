Умелец из Карелии отправится на фестиваль в Кандалакшу на ладье, сделанной своими руками

20 Апр 2020 2020-04-20T17:43:34+03:00

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Хоть по Мурманской области и гуляет коронавирус, участники исторического фестиваля «Гандвик», который должен пройти летом в Кандалакше, не теряют надежды и вовсю к нему готовятся.

Так, карельский умелец Павел Долгих из поселка Пиндуши решил добраться до места проведения необычного праздника на лодке, которую он смастерил сам. В компании единомышленников ему предстоит недельный переход потяженностью аж в 800 километров на ладье «Иван Рокаччу». Такое эффектное появление точно поразит всех!

- Прототипом творения Павла стал гокстадский корабль викингов XI века, найденный на берегу норвежского Саннефьорда в кургане. Судно стало одной из самых ярких археологических находок в Скандинавии, - рассказывают организаторы фестиваля «Гандвик». - Карелам предстоит пересечь на ладье Онежское озеро, пройти Беломорско-Балтийским каналом и выйти в открытое Белое море. По пути они планируют посетить Соловецкие острова. Ну а затем взять курс на Кандалакшу.

Особое внимание экипаж уделил вопросам безопасности. На лодке есть стационарный мотор, парус и весла, чтобы можно было двигаться даже в случае переменчивой погоды. В списке обязательных вещей – резервный запас топлива, спасательные жилеты, рации для связи с берегом, запасы пресной воды и провианта.

Напомним: фестиваль «Гандвик» состоится 27-28 июня в живописном месте на Монастырском наволоке в Кандалакше. Он соберет участников из самых разных уголков России. Также ожидается прибытие делегации из Фарерских островов.

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