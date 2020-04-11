В Мурманске и области еще четыре человека вылечились от коронавируса

11 Апр 2020 2020-04-11T17:02:30+03:00

Уже 10 человек в Мурманской области вылечили от коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Это не может не радовать - в Мурманской области увеличивается число северян (и не только), которые победили коронавирус.

Напомним: по последним данным от оперативного штаба, в Мурманской области 67 человек с диагнозом COVID-19. И 10 из их числа уже выписались из больниц.

- За прошедшие сутки из больниц выписаны еще пять человек. Пациенты проходили лечение от коронавирусной инфекции. Труды заполярных медиков и верно подобранная терапия дали положительные результаты — все финальные тесты на CoViD-19 у заболевших были отрицательными. Выздоровел один пациент в Мурманске и четверо в Кировско-Апатитской агломерации, - сообщили в оперативном проекте.

Таким образом еще 57 человек проходят лечение, а 83 ждут повторных тестов - у них предварительно положительный диагноз.

Лидером по числу заболевших коронавирусом в регионе сейчас является Кольский район.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 11 апреля 2020 года: 67 заболевших, 83 человека с предварительно положительным диагнозом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 11 апреля 2020 года (Подробности)

Мурманские пожарные сняли клип о борьбе с коронавирусом на песню Little Big. На полезный ролик спасателей вдохновила знаменитая композиция Uno [видео] (Подробности)

Ситуация с коронавирусом: Мурманская область - в лидерах среди регионов по эффективности в борьбе с коронавирусом. Эксперты оценили большое пособие для тех жителей Мурманской области, кто в апреле потерял работу (Подробности)

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU