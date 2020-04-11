В Мурманске и области еще четыре человека вылечились от коронавируса
Это не может не радовать - в Мурманской области увеличивается число северян (и не только), которые победили коронавирус.
Напомним: по последним данным от оперативного штаба, в Мурманской области 67 человек с диагнозом COVID-19. И 10 из их числа уже выписались из больниц.
- За прошедшие сутки из больниц выписаны еще пять человек. Пациенты проходили лечение от коронавирусной инфекции. Труды заполярных медиков и верно подобранная терапия дали положительные результаты — все финальные тесты на CoViD-19 у заболевших были отрицательными. Выздоровел один пациент в Мурманске и четверо в Кировско-Апатитской агломерации, - сообщили в оперативном проекте.
Таким образом еще 57 человек проходят лечение, а 83 ждут повторных тестов - у них предварительно положительный диагноз.
Лидером по числу заболевших коронавирусом в регионе сейчас является Кольский район.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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