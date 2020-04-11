Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Кольском районе появится мобильный госпиталь

11 Апр 2020 2020-04-11T16:50:31+03:00

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Мурманская область вошла в число регионов с самыми эффективными мера по недопущению распространения коронавируса. Причем оказалась на втором месте среди всех субъектов страны.

Среди сильных сторон политики правительства Заполярья отметили работу на опережение. Такой можно посчитать и строительство в Кольском районе мобильного госпиталя, куда будут помещать больных с коронавирусом.

В оперативном штабе при правительстве Мурманской области обещали в ближайшее время рассказать подробности проекта.

Напомним: у рабочих подрядных организаций на стройке в Белокаменке - здесь строят Центр крупнотоннажных сообщений - заподозрили коронавирус. Позже диагноз подтвердился, и Кольский район сейчас лидирует по числу больных COVID-19. Напомним, на стройке трудилось около 9 тысяч сотрудников. Сейчас в Междуречье ограничен въезд и выезд.

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