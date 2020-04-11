Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Кольском районе появится мобильный госпиталь
Мурманская область вошла в число регионов с самыми эффективными мера по недопущению распространения коронавируса. Причем оказалась на втором месте среди всех субъектов страны.
Среди сильных сторон политики правительства Заполярья отметили работу на опережение. Такой можно посчитать и строительство в Кольском районе мобильного госпиталя, куда будут помещать больных с коронавирусом.
В оперативном штабе при правительстве Мурманской области обещали в ближайшее время рассказать подробности проекта.
Напомним: у рабочих подрядных организаций на стройке в Белокаменке - здесь строят Центр крупнотоннажных сообщений - заподозрили коронавирус. Позже диагноз подтвердился, и Кольский район сейчас лидирует по числу больных COVID-19. Напомним, на стройке трудилось около 9 тысяч сотрудников. Сейчас в Междуречье ограничен въезд и выезд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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