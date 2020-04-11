В Мурманской области - дефицит донорской крови
Медучреждения в нашей стране сейчас работают на пределе своих сил, а все из-за коронавируса. При этом пока одни врачи борются за жизнь пациентов с COVID-19, другие проводят экстренные и плановые операции. Ведь из-за новой болезни другие болезни никуда не исчезли.
Часто во время лечения нужно переливание крови. И сейчас в Мурманской области ее не хватает.
- На данный момент сформировался дефицит донорских кадров, работа в выездных условиях практически прекращена. Требуются только доноры крови, доноров плазмы просим сдавать кровь, т.к. запасы свежезамороженной плазмы сформированы в достаточном объеме до конца года, - сообщили в Мурманской областной станции переливания крови.
Особенно не хватает первой группы (положительный и отрицательный резус фактор) и четвертой (отрицательный резус фактор).
Записаться на донацию можно по телефону 8(8152) 250-261, подробности на сайте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманских гипермаркетах установят боксы с едой для нуждающихся. Собранные продукты волонтеры будут передавать многодетным семьям, родителям-одиночкам, инвалидам и пенсионерам (Подробности)
Не умрут от голода во время коронавируса: Жители Мурманска и области собрали на корм 45 ездовым собакам 164 тысячи рублей и 5 тонн оленины. Теперь четвероногие друзья из Оленегорска и Апатитов не только будут сыты, но и помогут другим нуждающимся [видео] (Подробности)
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU