В Мурманской области - дефицит донорской крови

11 Апр 2020 2020-04-11T11:08:30+03:00

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Медучреждения в нашей стране сейчас работают на пределе своих сил, а все из-за коронавируса. При этом пока одни врачи борются за жизнь пациентов с COVID-19, другие проводят экстренные и плановые операции. Ведь из-за новой болезни другие болезни никуда не исчезли.

Часто во время лечения нужно переливание крови. И сейчас в Мурманской области ее не хватает.

- На данный момент сформировался дефицит донорских кадров, работа в выездных условиях практически прекращена. Требуются только доноры крови, доноров плазмы просим сдавать кровь, т.к. запасы свежезамороженной плазмы сформированы в достаточном объеме до конца года, - сообщили в Мурманской областной станции переливания крови.

Особенно не хватает первой группы (положительный и отрицательный резус фактор) и четвертой (отрицательный резус фактор).

Записаться на донацию можно по телефону 8(8152) 250-261, подробности на сайте.

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