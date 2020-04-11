2020-04-11T11:08:30+03:00
Общество

В Мурманской области - дефицит донорской крови

Из-за коронавируса прекратили работу выездные бригады
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области ищут доноров крови.В Мурманской области ищут доноров крови.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Медучреждения в нашей стране сейчас работают на пределе своих сил, а все из-за коронавируса. При этом пока одни врачи борются за жизнь пациентов с COVID-19, другие проводят экстренные и плановые операции. Ведь из-за новой болезни другие болезни никуда не исчезли.

Часто во время лечения нужно переливание крови. И сейчас в Мурманской области ее не хватает.

- На данный момент сформировался дефицит донорских кадров, работа в выездных условиях практически прекращена. Требуются только доноры крови, доноров плазмы просим сдавать кровь, т.к. запасы свежезамороженной плазмы сформированы в достаточном объеме до конца года, - сообщили в Мурманской областной станции переливания крови.

Особенно не хватает первой группы (положительный и отрицательный резус фактор) и четвертой (отрицательный резус фактор).

Записаться на донацию можно по телефону 8(8152) 250-261, подробности на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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