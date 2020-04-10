2020-04-10T09:19:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о первом уголовном деле по коронавирусу в регионе: "Это не шутки"

В Мурманской области завели первое уголовное дело на жителя Апатитов, который заразил коронавирусом еще несколько человек [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Жителю Апатитов грозит до двух лет лишения свободы.Жителю Апатитов грозит до двух лет лишения свободы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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9 апреля в УМВД Мурманской области сообщили, что в регионе возбуждено первое уголовное дело по коронавирусу. 36-летнего жителя Апатитов обвиняют по по части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий».

Напомним: мужчина вернулся с отпуска на Кубе и не сел на самоизоляцию, хотя чувствовал себя плохо. Он неделю ходил на работу, встречался с друзьями, а потом попал в больницу с коронавирусом. Также он заразил как минимум 9 человек.

- Наказание по этой статье: от штрафа в 500 тысяч рублей до двух лет лишения свободы. Коронавирус это не шутки. Безответственное отношение к введенным мерам — это риск не только навредить здоровью и жизни ни в чем не повинных людей, но и получить реальный срок. Берегите себя! Оставайтесь дома, - прокомментировал ситуацию губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В рамках расследования уголовного дела будет установлено, сколько точно человек заразил мужчина. Сейчас в Апатитах и Кировске - 21 человек с коронавирусом. Города закрыты на карантин, ограничен въезд и выезд.

Губернатор Мурманской области о первом уголовном деле по кооронавирусе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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