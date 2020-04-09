Выплата семьям с детьми от 3 до 7 лет в Мурманске 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить
9 апреля на внеочередном заседании Мурманской областной Думы депутаты, которые из-за коронавируса тоже ушли на удаленку, обсудили важный вопрос - проект закона "О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно".
Напомним, во время своего обращения к нации Владимир Путин рассказал о мерах поддержки населения в это непростое время. В том числе это выплаты семьям с детьми. Во время выступления 8 апреля было озвучено, что оставшиеся без работы родители помимо пособия по безработице будут получать еще и выплату на каждого ребенка в размере 3 тысяч рублей.Также будут выплаты на детей от 3 до 7 лет, но только при определенных условиях.
- Ежемесячная выплата предоставляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Мурманской области за 2 квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. Размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Мурманской области за 2 квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты, - говорится в законе Мурманской области.
Выплачивать деньги будут за счет федерального (субсидии) и регионального бюджетов. Депутаты приняли законопроект. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. Выплаты начнутся с 1 июня.
На сайте министерства социального развития и труда региона опубликованы телефоны, по которым северяне могут узнать, как им получить выплаты.
Апатитский межрайонный центр социальной поддержки населения - 89009400917;
Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки населения - 89522901591;
Центр социальной поддержки населения по Кольскому району - (81553) 32071;
Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения - (81536) 32283;
Центр социальной поддержки населения Мурманска, отдел субсидий - 89020358955; Октябрьский округ - 89916691039; Ленинский округ - 89916691044; Первомайский округ - 89916691058;
Центр социальной поддержки населения по Печенгскому району - (81554) 51532;
Североморский межрайонный центр социальной поддержки населения - (81537) 48576;
Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения - (81530) 64303.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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