Выплата семьям с детьми от 3 до 7 лет в Мурманске 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить

9 Апр 2020 2020-04-09T12:58:45+03:00

Родителям с детьми от 3 до 7 лет будут платить пособие. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мурманская областная Дума утвердила выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

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9 апреля на внеочередном заседании Мурманской областной Думы депутаты, которые из-за коронавируса тоже ушли на удаленку, обсудили важный вопрос - проект закона "О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно".

Напомним, во время своего обращения к нации Владимир Путин рассказал о мерах поддержки населения в это непростое время. В том числе это выплаты семьям с детьми. Во время выступления 8 апреля было озвучено, что оставшиеся без работы родители помимо пособия по безработице будут получать еще и выплату на каждого ребенка в размере 3 тысяч рублей.Также будут выплаты на детей от 3 до 7 лет, но только при определенных условиях.

- Ежемесячная выплата предоставляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Мурманской области за 2 квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. Размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Мурманской области за 2 квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты, - говорится в законе Мурманской области.

Выплачивать деньги будут за счет федерального (субсидии) и регионального бюджетов. Депутаты приняли законопроект. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. Выплаты начнутся с 1 июня.

На сайте министерства социального развития и труда региона опубликованы телефоны, по которым северяне могут узнать, как им получить выплаты.

Апатитский межрайонный центр социальной поддержки населения - 89009400917;

Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки населения - 89522901591;

Центр социальной поддержки населения по Кольскому району - (81553) 32071;

Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения - (81536) 32283;

Центр социальной поддержки населения Мурманска, отдел субсидий - 89020358955; Октябрьский округ - 89916691039; Ленинский округ - 89916691044; Первомайский округ - 89916691058;

Центр социальной поддержки населения по Печенгскому району - (81554) 51532;

Североморский межрайонный центр социальной поддержки населения - (81537) 48576;

Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения - (81530) 64303.

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