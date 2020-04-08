Работа над ошибками: история с отрезанным мужским достоинством произошла в Мончегорске
7 апреля на сайте "Комсомольской правды"-Мурманск" была опубликована новость, что житель Апатитов отрезал себе мужское достоинство, нанес другие увечья, а потом выпал из окна.
Со ссылкой на нас эту информацию распространили многие СМИ, а некоторые коллеги обвинили в том, что это фейк. Но данная история действительно произошла. Правда, нами была неверно указана информация о городе, где все случилось.
Как уточнили "КП", мужчина - житель Мончегорска, а не Апатитов. Вред себе он нанес 30 января, после чего был госпитализирован в Мончегорскую центральную районную больницу. Несмотря на большую кровопотерю, он выжил. По не подтвержденным пока данным, у мужчины есть психическое заболевание.
Напомним: в Мурманске женщина ударила мужа ножом за то, что он пытался отрезать любимой волосы.
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ИСТОЧНИК KP.RU