2020-04-08T16:35:56+03:00
Происшествия

Работа над ошибками: история с отрезанным мужским достоинством произошла в Мончегорске

Мужчина сначала нанес себе увечье, а потом выпал из окна
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу Мончегорска.Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу Мончегорска.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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7 апреля на сайте "Комсомольской правды"-Мурманск" была опубликована новость, что житель Апатитов отрезал себе мужское достоинство, нанес другие увечья, а потом выпал из окна.

Со ссылкой на нас эту информацию распространили многие СМИ, а некоторые коллеги обвинили в том, что это фейк. Но данная история действительно произошла. Правда, нами была неверно указана информация о городе, где все случилось.

Как уточнили "КП", мужчина - житель Мончегорска, а не Апатитов. Вред себе он нанес 30 января, после чего был госпитализирован в Мончегорскую центральную районную больницу. Несмотря на большую кровопотерю, он выжил. По не подтвержденным пока данным, у мужчины есть психическое заболевание.

Напомним: в Мурманске женщина ударила мужа ножом за то, что он пытался отрезать любимой волосы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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