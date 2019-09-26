В Мурманске муж пытался отрезать жене волосы, а та ударила его ножом

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-26T13:49:42+03:00

Мужчина попал в больницу с разрезанным животом, а супруга может сесть на 10 лет

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Многие мужья критикуют внешность своих вторых половинок: не так одеваешься, не так красишься, совсем себя запустила. Только вот с такими словами надо быть осторожнее - можно и в больницу попасть.

Подобная семейная драма произошла в Мурманске, где поссорились 27-летние супруги. Они вместе выпивали в своей квартире на улице Папанина и стали ссориться.

- Нетрезвый супруг принялся оскорблять женщину, при этом демонстрируя в руке кухонный нож, с помощью которого грозился отрезать ей волосы. Северянка не стала терпеть обиды, вместо этого отобрала у агрессивного супруга нож, которым и ударила потерпевшего в область живота, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Мужчину на "скорой" доставили в больницу с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. А это - тяжкий вред здоровью. Врачи сообщили о пациенте в полицию. Мужчина честно рассказал о ссоре с женой, да и та не стала отрицать свою вину. Против мурманчанки возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия". Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Пока муж лечится, жена находится под подпиской о невыезде и обязана хорошо себя вести.

ИСТОЧНИК KP.RU