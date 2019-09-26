2019-09-26T13:49:42+03:00
Происшествия

В Мурманске муж пытался отрезать жене волосы, а та ударила его ножом

Мужчина попал в больницу с разрезанным животом, а супруга может сесть на 10 лет
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Волосы женщине оказались дороже здоровья супруга. Фото: tribuna.clubВолосы женщине оказались дороже здоровья супруга. Фото: tribuna.club
Изменить размер текста:

Многие мужья критикуют внешность своих вторых половинок: не так одеваешься, не так красишься, совсем себя запустила. Только вот с такими словами надо быть осторожнее - можно и в больницу попасть.

Подобная семейная драма произошла в Мурманске, где поссорились 27-летние супруги. Они вместе выпивали в своей квартире на улице Папанина и стали ссориться.

- Нетрезвый супруг принялся оскорблять женщину, при этом демонстрируя в руке кухонный нож, с помощью которого грозился отрезать ей волосы. Северянка не стала терпеть обиды, вместо этого отобрала у агрессивного супруга нож, которым и ударила потерпевшего в область живота, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Мужчину на "скорой" доставили в больницу с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. А это - тяжкий вред здоровью. Врачи сообщили о пациенте в полицию. Мужчина честно рассказал о ссоре с женой, да и та не стала отрицать свою вину. Против мурманчанки возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия". Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Пока муж лечится, жена находится под подпиской о невыезде и обязана хорошо себя вести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
До восьми лет лишения свободы грозит мурманчанину, укравшему 250 рублей
На Российско-финляндском культурном форуме свой проект представит музыкальная школа Апатитов
Прожиточный минимум пенсионеров в Мурманской области составит в 2020 году 14354 рубля
В Мурманской области преступникам запретят жить в квартирах детей-сирот и оставшихся без попечения родителей
Сотрудникам Мурманского морского пароходства, которые месяцами не видели зарплату, вернули долг
В Мурманске появились граффити на пленке
В мурманском магазине нашли «паленый» алкоголь
Завершены поиски пропавшей в Мурманске 12-летней Милены Панченко
Жители Мурманской области выйдут на климатический протест
Под суд пойдет заместитель начальника Мурманского лесничества, продавший на дрова 600 кубов северного леса
Горевший в Тромсё мурманский траулер перевернулся и затонул
В Мурманске открылись доврачебные кабинеты окулиста
Новым главой Мурманска стал Андрей Сысоев
В колонии в Мурманске начали жарить наггетсы и чебуреки
В Мурманске спасли двух собак и кошку, запертых в съемной квартире
Капитан "Сборной Снежногорска" КВН рассказал, какой онкологический диагноз поставили его жене
В Апатитах вандалы перекрасили «Золотую рыбку» в красный
В Мурманске пропала 12-летняя Милена Панченко
В Кандалакше подростки избили 11-летнего школьника
В ближайшие дни в небе над Мурманской областью ждут мощное северное сияние
Марину Ковтун исключили из состава Морской коллегии при правительстве РФ