Зарплаты учителей в Мурманске: сколько получают преподаватели в школах, вузах и детских садах Мурманской области
Мурманскстат опубликовал данные за январь-декабрь прошлого года по зарплатам заполярных учителей. Согласно официальной статистике, получают преподаватели вовсе немаленькие суммы за свою работу.
- В Мурманской области средняя месячная зарплата педагогов, трудящихся в организациях общего образования, то есть школах, составляет 54,9 тысяч рублей. Преподаватели высших учебных заведений получают 115 тысяч рублей, а педагогические работники дошкольных учреждений (детских садов) – 48,3 тысячи рублей, - сообщается на официальном сайте Мурманскстата.
Увидев такие цифры, учителя кольского края наверняка сильно удивятся. Но со статистикой спорить трудно. Да и вообще, в марте наша область оказалась в пятерке лидеров по самым высоким средним зарплатам среди всех регионов России. Хотелось бы, чтобы реальные данные в расчетниках совпадали со статистикой.
Напомним: ученые и медики получают в Мурманской области не меньше 100 тысяч рублей в месяц.
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