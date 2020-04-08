Зарплаты учителей в Мурманске: сколько получают преподаватели в школах, вузах и детских садах Мурманской области

8 Апр 2020 2020-04-08T16:58:32+03:00

Больше всего платят сотрудникам заполярных ВУЗов - 115 тысяч рублей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Мурманскстат опубликовал данные за январь-декабрь прошлого года по зарплатам заполярных учителей. Согласно официальной статистике, получают преподаватели вовсе немаленькие суммы за свою работу.

- В Мурманской области средняя месячная зарплата педагогов, трудящихся в организациях общего образования, то есть школах, составляет 54,9 тысяч рублей. Преподаватели высших учебных заведений получают 115 тысяч рублей, а педагогические работники дошкольных учреждений (детских садов) – 48,3 тысячи рублей, - сообщается на официальном сайте Мурманскстата.

Увидев такие цифры, учителя кольского края наверняка сильно удивятся. Но со статистикой спорить трудно. Да и вообще, в марте наша область оказалась в пятерке лидеров по самым высоким средним зарплатам среди всех регионов России. Хотелось бы, чтобы реальные данные в расчетниках совпадали со статистикой.

Напомним: ученые и медики получают в Мурманской области не меньше 100 тысяч рублей в месяц.

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