Житель Апатитов отрезал себе мужское достоинство и выпал из окна
В Апатитах произошла дикая история, о которой "КП" стало известно от своего источника - позже информация была официально подтверждена.
Житель города, находясь в квартире, схватился за нож и отрезал себе мужское достоинство. Также он нанес себе другие увечья. После, то ли от болевого шока, то ли еще по какой причине, мужчина подбежал к окну и выпал из него. По неподтвержденной пока информации, в квартире в этот момент были другие люди.
Для апатитчанина вызвали "скорую помощь", пациента госпитализировали с сильным кровотечением. Врачи смогли спасти ему жизнь. По информации "КП", у мужчины есть психическое заболевание.
Напомним: в декабре прошлого года в одной из квартир в Апатитах нашли человеческую ступню - она лежала в холодильнике. К счастью, она оказалась искусно сделанным муляжом.
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ИСТОЧНИК KP.RU