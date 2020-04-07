2020-04-07T17:10:50+03:00
Происшествия

Житель Апатитов отрезал себе мужское достоинство и выпал из окна

Мужчину увезли в больницу с большой кровопотерей
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Жителя Апатитов госпитализировали с сильной кровопотерей, но смогли спасти.Жителя Апатитов госпитализировали с сильной кровопотерей, но смогли спасти.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Апатитах произошла дикая история, о которой "КП" стало известно от своего источника - позже информация была официально подтверждена.

Житель города, находясь в квартире, схватился за нож и отрезал себе мужское достоинство. Также он нанес себе другие увечья. После, то ли от болевого шока, то ли еще по какой причине, мужчина подбежал к окну и выпал из него. По неподтвержденной пока информации, в квартире в этот момент были другие люди.

Для апатитчанина вызвали "скорую помощь", пациента госпитализировали с сильным кровотечением. Врачи смогли спасти ему жизнь. По информации "КП", у мужчины есть психическое заболевание.

Напомним: в декабре прошлого года в одной из квартир в Апатитах нашли человеческую ступню - она лежала в холодильнике. К счастью, она оказалась искусно сделанным муляжом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Житель Апатитов отрезал себе мужское достоинство и выпал из окна
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