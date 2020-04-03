Коронавирус в Мурманске, последние новости на 3 апреля 2020: диагноз поставлен одному несовершеннолетнему, еще два ребенка - с предварительно подтвержденным диагнозом

3 Апр 2020 2020-04-03T13:17:31+03:00

У одного несовершеннолетнего в Мурманской области подтвержден диагноз "коронавирус". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 3 апреля 2020 года

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По данным на 3 апреля 2020 года, в Мурманской области 15 человек, заболевших коронавирусом, и 19 человек с предварительно положительным диагнозом.

Как сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области, среди заболевших - один несовершеннолетний, житель Мурманска. Также у двух детей поставлен предварительно положительный диагноз.

Также 71 северянин находится на обсервации, а 1405 человек - на самоизоляции.

С 3 апреля до 17-го числа в регионе закрыты Кандалакшский, Печенгский, Терский и Ловозерские районы - попасть сюда можно только по прописке. Билеты на автобусы до населенных пунктов будут продавать только при предъявлении документа с регистрацией, а на подъезде к муниципалитетам выставлены КПП.

В УМВД по Мурманской области сообщили, что жители региона стали жаловаться на подозрительных людей, которые представляются волонтерами или сотрудниками полиции.

С 6 апреля школы региона переходят на дистанционное обучение.

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