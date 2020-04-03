Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Кировске «волонтеры» предлагали купить с рук продукты, а в Полярных Зорях неизвестные в штатском проверяют, соблюдается ли карантин

3 Апр 2020 2020-04-03T12:53:33+03:00

В УМВД по Мурманской области прокомментировали инциденты с аферистами, решившими воспользоваться ситуацией с коронавирусом

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- Продукты надо? – с таким предложением к 80-летней жительнице Кировска пришли двое мужчин, которые представились волонтерами.

Бабушка от гуманитарной помощи отказалась и позвонила на «горячую линию» добровольцам, а те неправильно ее поняли и забили тревогу.

- 2 апреля поступил сигнал от сотрудника «горячей линии», что у пожилой кировчанки мошенники похитили с карты 36 тысяч рублей. Проверка показала, что сбережения пенсионерки в целости и сохранности, и произошло недоразумение, - объясняет начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова. – Просим граждан проявлять бдительность в любых ситуациях, кажущихся подозрительными!

Выяснить, что за волонтеры приходили к старушке, уже не получится. Но обычно пожилые люди сами звонят на «горячую линию», заказывают набор продуктов и с нетерпением ждут своих добровольных помощников.

А по квартирам жителей Полярных Зорь стали ходить неизвестные, которые просят открыть дверь якобы для проверки карантина. Пока выяснить истинные намерения таких визитеров не удалось.

- Сотрудники полиции в форменном обмундировании и с удостоверениями проводят профилактическую работу на улицах городов и поселков. Проверки по соблюдению режима самоизоляции проводятся только в отношении граждан, прибывших недавно из заграницы. Будьте бдительны! Если к вам пришел неизвестный, попросите его показать в глазок удостоверение, либо громко назвать свою фамилию и должность. После чего позвоните в полицию и проверьте, работает ли там такой сотрудник, - советует Валерия Филиппова.

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