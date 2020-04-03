Режим самоизоляции из-за коронавируса в Мурманске: закрыты Кандалакшский, Терский, Ловозерский и Печенгский районы

3 Апр 2020 2020-04-03T11:17:14+03:00

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В правительстве Мурманской области услышали чаяния некоторых жителей отдельных районов Заполярья. Например, в Ловозере и Кандалакше просили закрыть их муниципалитеты, чтобы туда не ездили туристы и рыбаки - ведь на Кольский полуостров едут из других регионов, что с учетом коронавируса опасно.

Ранее были закрыты Кировск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Териберка, Ура-Губа и Белокаменка. Теперь с 15.00 3 апреля до 24.00 17 апреля будут закрыты Кандалакшский, Печенгский, Терский и Ловозерский районы.

Напомним основные правила, которые теперь действуют: на подъезде к городам будут стоять КПП; пускать в населенные пункты будут только по прописке или сотрудников экстренных служб, всем въезжающим будут измерять температуру тела. Если она будет +37 и выше, а также будут другие явные признаки болезни, например, кашель, - госпитализируют в ближайшую больницу.

- Автобусные билеты на междугородние рейсы в эти населенные пункты будут продаваться только при наличии прописки, соответствующей остановкам по маршруту следования автотранспорта, - сообщают в оперативном штабе.

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