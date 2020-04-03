Работа школ, лицеев, гимназий во время режима обязательной самоизоляции из-за коронавируса в Мурманской области
С 17 марта из-за коронавируса заполярные школьники ушли на досрочные каникулы, а теперь, с 6 апреля, им придется грызть гранить науки удаленно, чтобы не заболеть.
- На сегодняшний день около 90% школьников 1-11-х классов Мурманской области могут обучаться на дому: есть доступ в Интернет и компьютеры. Кроме того, в 54 школах ребятам передали компьютеры во временное пользование, десять школ закупили мобильные модемы для тех, у кого есть проблемы с доступом во всемирную сеть. Все педагоги прошли дополнительное обучение — у них есть навыки и техника для удаленной работы онлайн. Уроки будут получасовыми, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области. - Остальные дети будут учиться по индивидуальному учебному плану.
Запущена «горячая линия» для родителей. Полезные телефоны можно найти на портале регионального Минобрнауки, в разделе «Дистанционное обучение».
По вопросам подготовки онлайн-уроков педагоги могут обратиться по телефону 8(8152) 43-61-51 (добавочный 104).
Рекомендуемые ресурсы для удаленных занятий: «Российская электронная школа»; «Учи.ру»; «Мои достижения».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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