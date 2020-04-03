Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жители Мурманской области скупают лимоны и имбирь

3 Апр 2020 2020-04-03T09:05:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители России вдруг резко полюбили имбирь и лимон. А все потому, что появилась информация, будто эти два продукта помогают в лечении коронавируса. Поэтому "панацею" (равно как и чеснок) стали сметать с прилавков.

В некоторых регионах этой ситуацией воспользовались магазины, и вдруг имбирь, который можно было купить, например, по 300 рублей за килограмм, вдруг стал стоить почти 7 тысяч рублей! С лимонами не проще: вместо 200 рублей - больше тысячи.

В заполярных пабликах в "ВКонтакте" стала появляться информация, что и у нас "противокороновирусные" средства вдруг выросли в цене. Вот только беглый анализ показал, что все якобы "мурманские" фотографии сделаны в других субъектах нашей страны.

В наших сетевых магазинах лимон и имбирь стоят на прежнем уровне, разве что имбирь в некоторых торговых точках пропал. Зато те же лимоны можно купить по 100-150 рублей. Подняли цены небольшие магазины, но и то раза в 1,5-2, но не до заоблачных 7 тысяч рублей. К слову, на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что эффективность имбиря и лимона в лечении COVID-19 не доказана. Но укрепить иммунитет они могут.

А вот по данным Мурманскстата, больше всего на последней неделе марта подорожали белокочанная капуста, картофель, морковь, яблоки, репчатый лук, куриные яйца, сахарный песок, охлажденные и мороженные куры, сливочное масло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманске, последние новости на 3 апреля 2020 года: 15 заболевших, 19 - с предварительно положительным диагнозом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 3 апреля 2020 года (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: где вернуть деньги за льготные проездные на апрель. Если по транспортной карте не совершалось поездок, можно продлить ее на май (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: За двое суток в Оленегорск не пустили 50 автомобилей с 90 пассажирами на борту. Полсотни машин, направляющихся в Оленегорск, развернули на блок-посту из-за коронавируса (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жители Мурманской области сдают дачи на время самоизоляции. Северянам предлагают переждать пандемию вдали от города (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: "Яндекс.Навигатор" покажет, в какие города Мурманской области закрыт въезд. Из-за коронавируса в Мурманской области закрыт въезд в отдельные населенные пункты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU