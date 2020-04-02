2020-04-02T19:04:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: где вернуть деньги за льготные проездные на апрель

Если по транспортной карте не совершалось поездок, можно продлить ее на май
Наталья ЛОБАНОВА
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Пылится проездному без дела не придется. Фото: администрация МурманскаПылится проездному без дела не придется. Фото: администрация Мурманска
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Когда в Мурманске ввели всеобщий режим самоизоляции, ездить по городу на общественном транспорте по делам и работу уже пришлось совсем немногим. А что же делать с транспортными картами на апрель, которые предусмотрительно купили северяне заранее? Оказалось, студентам, школьникам, пенсионерам и другим льготным категориям жителей заполярной столицы можно вернуть деньги за неиспользованный проездной или продлить его на следующий месяц.

- Льготные транспортные карты можно продлить на май, если по ним не совершались поездки, по адресу проспект Ленина, 43. Телефон «горячей линии» - 8-800-200-60-05. По всем вопросам, связанным с порядком приобретения, эксплуатацией, возвратом проездных можно также обращаться по телефону 8(8152) 653-144 (понедельник-пятница с 8.00 до 16.00), - сообщается на сайте АО «Электротранспорт».

Вернуть средства за льготные транспортные карты на апрель, по которым не было поездок, можно на банковскую карту по адресам:

- Киоски: кольцо ул. Гаджиева; депо № 1; проспект Ленина, 3; ул. Героев Рыбачьего.

- Аптека № 39 (ул. Полярные Зори, 39).

- администрации Ленинского и Первомайского районов.

Наличные вернут в кассе депо № 2 (ул. Свердлова, 49, с 8.30 до 16.00 понедельник-пятница).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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